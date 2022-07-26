«Связной» рискует стать банкротом из-за судебных исков на 14,3 млрд рублей, которые к компании подали с начала 2022 года. Чтобы избежать банкротства, «Связному» нужно привлечь не менее 3 млрд рублей, что ему вряд ли получится из-за судебных разбирательств, считают эксперты.
О 79 судебных исках к «Связному» на общую сумму 14,3 млрд рублей, поданных в текущем году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные из картотеки Арбитражных судов.
Иски к «Связному» подали «Альфа-банк» – на 6 млрд рублей, Merlion – на 5,6 млрд рублей, Совкомбанк – на 2,4 млрд рублей, «Ростелеком» – на 1 млн рублей. Указанные организации являются кредиторами и контрагентами «Связного».
«Связному» нужно привлечь не менее 3 млрд рублей, чтобы избежать банкротства, считает главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Связному» будет сложно привлечь эти средства извне из-за текущих судебных разбирательств, полагает эксперт.
По итогам 2021 года «Связной» получил рекордную выручку в 105 млрд рублей при чистой прибыли в 15,2 млн рублей.
Фото на обложке: Vitalliy /
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