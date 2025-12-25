Доля пустующих складов выросла в 3,6 раза в 2025-м

К концу 2025 года доля пустующих складских помещений в Москве и Московской области достигла 5% — последний раз такой уровень рынок видел в 2018 году. Согласно исследованию IBC Real Estate, объём свободных складов вырос на 3,5%. На фоне роста доли пустующих площадей ставки аренды пошли вниз: по итогам года они снизились на 16%, до 10 500 руб. за кв. м.

Рост свободных площадей продолжается с начала 2024 года

По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, рост доли пустующих складских площадей в Москве и МО продолжается с I квартала 2024 года и длится уже восемь кварталов подряд.

Объём свободных площадей увеличился почти в четыре раза — с 0,5 млн кв. м в конце 2024 года до 1,8 млн кв. м к декабрю 2025-го. По оценке аналитиков IBC Real Estate, к началу 2026 года доля свободных помещений может вырасти до 5,5%.

Онлайн-ритейл снизил темпы расширения складов

Одной из причин роста пустующих складов стало снижение спроса со стороны онлайн-операторов и многоканальных ритейлеров, говорится в отчёте IBC Real Estate. В 2023–2024 годах именно они формировали основную часть спроса: по всей России компании купили и арендовали более 8,4 млн кв. м складов, что составило 63% рынка.

В Москве и Московской области за два года ритейлеры обеспечили спрос на 2,9 млн кв. м складских площадей, что составило 45% от общего объёма. К 2025 году крупные игроки в целом закрыли свои потребности в складах и сократили планы расширения на фоне дорогих кредитов и снижения деловой активности.

Спекулятивное строительство увеличило объём пустующих площадей

Дополнительным фактором роста доли свободных складов стал высокий объём спекулятивного строительства*Строительство недвижимости без заранее заключённых договоров аренды.. Девелоперы продолжают активно строить склады без якорных арендаторов, из-за чего предложение растёт быстрее спроса и увеличивается доля пустующих площадей.

В 2024 году на спекулятивное строительство пришлось 47% ввода (0,9 млн кв. м), а по предварительным данным за 2025 год — уже 67%, или 1,7 млн кв. м. В объектах, которые планируется ввести до конца II квартала 2026 года, уже маркетируется*Объект, который уже выведен на рынок и активно предлагается арендаторам или покупателям, но ещё не обязательно сдан или продан.1,6 млн кв. м складских площадей. Всего в 2026 году в Московском регионе заявлен ввод более 4 млн кв. м, из которых 77% строится спекулятивно.

Рост пустующих помещений привёл к снижению ставок

Из-за роста числа пустующих складов арендные ставки пошли вниз. По итогам 2025 года средняя запрашиваемая ставка аренды сухих складов класса А*Предназначены для большого объёма товаров со средней нагрузкой на пол 5–7 тонн на кв. мснизилась до 10 500 рублей за кв. м в год, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Снижение началось после того, как в отдельных районах Московской области появились свободные площади и стало заметно расхождение между ценами, которые запрашивали собственники, и теми ставками, по которым реально заключались сделки.

Спрос на свободные склады продолжит снижение

По оценке IBC Real Estate, по итогам 2025 года спрос на складском рынке Московского региона составит 2,5 млн кв. м, что на 17% ниже, чем годом ранее.

В 2026 году доля пустующих складских помещений сохранится в диапазоне 5–6%, считают в IBC Real Estate. Сигналы разворота аналитики ожидают не ранее 2027 года — при сокращении объёма субаренды, пересмотре планов спекулятивного строительства и постепенном снижении доли свободных складов.