В России появился маркетплейс с арендой автодомов почти в любой точке страны

Основатель нейротех-стартапа Neiry и компании «КБ-12» Александр Панов запустил марткеплейс аренды автодомов Dom&Go. Пользователи могут арендовать дома на колесах практически в любой точке страны, а владельцы такого вида транспорта — сдать. На старте предприниматель вложил в проект 25 млн рублей.
Стоимость аренды зависит от класса автодома и варьируется от 2 до 25 тыс. рублей в день. Взять кемпер могут водители старше 25 лет с правами категории B и стажем вождения более 5 лет.
Сейчас на маркетплейсе представлено более 100 кемперов — полноценных домов на колесах и домов-прицепов для автомобилей вместимостью от 4 до 8 человек. Бронирование доступно в 19 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Уфе, Краснодаре и других городах.
К лету в автопарк планируется добавить порядка 150 автодомов и прицепов разного уровня комфорта еще в 10 регионах страны, а до конца года совокупная цифра флота вырастет до 500.
На Dom&Go сейчас есть фургоны на базе Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Caravella, «ГАЗель NEXT», «ГАЗель NN», прицепы от Elddis, Bailey, Knaus и другие. Сервис работает с собственниками автодомов и берет комиссию за привлечение клиентов через маркетплейс — от 10 до 25% от арендной стоимости.
- Почти каждый автодом оборудован 4–6 спальными местами, газовым автономным отоплением, санузлом с горячей водой, кухней с плитой, холодильником, обеденным столом и диваном, электричеством и розетками для зарядки ноутбуков и телефонов. В некоторых автодомах можно путешествовать с домашними животными.
- Сервис предоставляет опции, схожие с отельным бизнесом — дом передается в аренду после клининга с необходимыми бытовыми принадлежностям, а также первичной заправкой водой, газом и топливом. В некоторых городах можно заказать дополнительные услуги — подключение Wi-Fi, установку проектора для просмотра фильмов, аренду велосипедов.
- Перед длительными поездками Dom&Go заранее проводит ТО автомобиля. В сервисе есть круглосуточная служба поддержки на случай непредвиденных ситуаций. Базовая страховка от повреждений во время поездки включена в аренду любого сдаваемого через маркетплейс дома на колесах.
По словам основателя Dom&Go Александра Панова, идея проекта родилась после его собственных путешествий в автодоме с семьей во время пандемии: «Тогда это был единственный возможный способ нарушить самоизоляцию и выйти из дома, поэтому мы решили поехать на своем. И удивились, какой это крутой способ путешествия».
«Сейчас с этим способом путешествий знакома узкая аудитория, и мы хотим сделать его массовым, так как Россия — бесконечная территория с фантастической природой и всеми климатическими зонами», — добавил основатель.
Фото на обложке: Dom&Go
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