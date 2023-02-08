Российская команда Storytel основала книжное издательство «Дом историй»

Российская команда ушедшего из страны шведского книжного сервиса Storytel основала издательство «Дом историй». Эксперты оценили инвестиции в проект в 30-40 млн рублей. Специализацией издательства станет художественная литература.
О запуске «Дома историй» пишет «Коммерсант». Издательство основали бывшие сотрудники российского представительства шведского сервиса Storytel, который покинул рынок РФ в октябре 2022 года.
Юрлицом «Дома историй» выступает ООО «Эвербук», владелец которого – бывший гендиректор российского представительства Storytel Борис Макаренков. Он же является основным инвестором проекта. Эксперты оценили объем инвестиций в запуск «Дома историй» в 30-40 млн рублей.
Специализацией издательства станет выпуск художественной литературы. Средний тираж будет составлять 5 тыс. экземпляров. В портфеле «Дома историй» уже около 200 изданий. Пополнение библиотеки будет основной статьей расходов на старте проекта.
«Дом историй» планирует выйти на окупаемость в течение двух лет.
Шведский сервис аудиокниг Storytel открыл первое представительство в России в августе 2017 года. В октябре 2022 года компания приняла решение покинуть российский рынок.
Фото на обложке: Brian A Jackson /
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