Цены на летние авиабилеты по России снизились

В России подешевели авиабилеты на перелеты в июле, августе и сентябре. Средние цены снизились на 3-4% в годовом выражении, до 7200–8730 рублей за перелет в одну сторону.

Самые популярные летние направления — Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Миниральные Воды, Махачкала, Казань, Екатеринбург и Владивосток, сообщили «Известия» со ссылкой на сервисы Onetwotrip и «Туту.ру».

Причина снижения цен — многочисленные распродажи авиакомпаний, что намерены выполнить поручение президента России и перевезти не менее 100 млн пассажиров до конца года. На цены влияют и рекордные объемы выставленных в стране провозных емкостей, которые пришли с закрытой «международки».

На летний отдых за границей 70% россиян готовы потратить более 100 тыс. рублей. При этом почти 50% граждан планируют от одной до трех поездок за границу в этом сезоне.

Среди самых популярных направлений — Турция, Египет и ОАЭ. Каждый третий россиянин готов потратить на поездку в эти страны более 200 тыс. рублей. Фото на обложке: Unsplash