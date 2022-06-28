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Россияне рассказали, сколько готовы потратить на летний отдых за границей

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На летний отдых за границей 70% россиян готовы потратить более 100 тыс. рублей. При этом почти 50% граждан планируют от одной до трех поездок за границу в этом сезоне.

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на летний отдых за границей

Среди самых популярных направлений — Турция, Египет и ОАЭ. Каждый третий россиянин готов потратить на поездку в эти страны более 200 тыс. рублей, сообщил Forbes.

Для отдыха в России граждане чаще предпочитают курорты Краснодарского края и Крыма. На путешествие внутри страны 56% россиян готовы потратить от 70 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, а 31% — от 30 тыс. до 70 тыс. рублей. При этом 16% граждан планируют хотя бы один раз съездить в другой регион России.

Большая часть путешественников предпочитают покупать готовые туры. Многие из них отметили, что путевки подорожали, а 22%, наоборот, увидели снижение предложения. Еще треть россиян заявила, что бронировать билеты на самолет стало гораздо тяжелее.

В середине марта туроператоры прогнозировали повышение цен на 30% на летние путевки, отдых в гостиницах и санаториях в России. Представители рынка отметили, что после начала военной операции России на Украине число бронирований гостиниц снизилось на 50-60%, однако после возобновления программы туристического кешбэка 15 марта спрос восстановился.

Фото на обложке: Unsplash

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