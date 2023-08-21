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Владелец Dominoʼs Pizza в России начал процедуру банкротства

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Управляющая брендом Dominoʼs Pizza в России компания DP Eurasia N.V. заявила о начале процедуры банкротства, мастер-франчайзи не смог продать российский бизнес, долг составляет 520 млн рублей. Он погашен турецкой стороной.

Владелец Dominoʼs Pizza в России начал процедуру банкротства

Весной прошлого года DP Eurasia отказалась от роялти и инвестиций на российском рынке из-за начала боевых действий на территории Украины. На тот момент у сети работало 188 заведений в стране. К октябрю компания сократила число ресторанов до 171.

Впервые о продаже активов DP Eurasia задумалась в декабре, тогда компания решила оценить целесообразность своего присутствия в условиях санкций.

По итогам первого полугодия 2022 года, Domino's Pizza зафиксировала падение сопоставимых продаж в России на 2,6% в рублевом исчислении. 

Dominoʼs Pizza работает в стране с 1998 года, первые рестораны открылись в Москве. В 2016 году сеть начала предлагать франшизу в России.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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