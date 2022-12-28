Мастер-франчайзи Domino's Pizza задумался о продаже бизнеса в России

Мастер-франчайзи сети пиццерий Domino's Pizza в Турции, Азербайджане, Грузии и России DP Eurasia N.V. рассматривает варианты продажи бизнеса в РФ. Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что DP Eurasia проводит оценку эффективности своей деятельности на территории страны и определяет степень влияния санкций.
«Следовательно, компания рассматривает различные варианты, которые могут включать продажу ее российских операций», — отмечается в заявлении DP Eurasia.
В компании добавили, что пока не завершена работа над определением условий возможной сделки, в результатах «нельзя быть уверенным».
DP Eurasia N.V. наряду со многими другими зарубежными компаниями объявила о приостановке инвестиций в РФ и отказе от роялти. При этом сеть Domino's Pizza работает в стране по сей день.
Ранее стало известно, что польский холдинг Amrest Group решил продать принадлежащие ему в России рестораны KFC минимум за €100 млн. Сообщалось, что покупателем выступит ООО «Альмира».
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
30 декабря 2022
31 декабря 2022
31 декабря 2022
31 декабря 2022
31 декабря 2022