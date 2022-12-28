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Мастер-франчайзи Domino's Pizza задумался о продаже бизнеса в России

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Мастер-франчайзи сети пиццерий Domino's Pizza в Турции, Азербайджане, Грузии и России DP Eurasia N.V. рассматривает варианты продажи бизнеса в РФ. Об этом говорится в сообщении компании.

Мастер-франчайзи Domino's Pizza задумался о продаже бизнеса в России

Отмечается, что DP Eurasia проводит оценку эффективности своей деятельности на территории страны и определяет степень влияния санкций.

«Следовательно, компания рассматривает различные варианты, которые могут включать продажу ее российских операций», — отмечается в заявлении DP Eurasia.

В компании добавили, что пока не завершена работа над определением условий возможной сделки, в результатах «нельзя быть уверенным».

DP Eurasia N.V. наряду со многими другими зарубежными компаниями объявила о приостановке инвестиций в РФ и отказе от роялти. При этом сеть Domino's Pizza работает в стране по сей день.

Ранее стало известно, что польский холдинг Amrest Group решил продать принадлежащие ему в России рестораны KFC минимум за €100 млн. Сообщалось, что покупателем выступит ООО «Альмира».

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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