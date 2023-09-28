Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В аэропорту «Домодедово» появится первый пункт выдачи заказов маркетплейсов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon 5 октября откроет первый пункт выдачи заказов (ПВЗ) в московском аэропорту «Домодедово», говорится в сообщении компании. Он станет первым в стране ПВЗ на территории аэропорта.

В аэропорту «Домодедово» появится первый пункт выдачи заказов маркетплейсов

Пункт выдачи откроется в свободной зоне аэропорта. Это значит, что забирать там заказы смогут все прибывающие, улетающие и сопровождающие туристов посетители «Домодедово».

Товары до ПВЗ доставляет сам маркетплейс, отправления будут возить курьеры, которые длительное время сотрудничают с Ozon и получили позитивные отзывы от руководителей и клиентов.

Точку можно будет выбрать для заказа из приложения и через десктоп-версию маркетплейса, сроки доставки товаров до пункта средние по Москве.  

В ПВЗ будет две примерочные, просторная клиентская зона и узнаваемая вывеска на входе. Точкой в аэропорту будут управлять партнеры маркетплейса — компания Zont Hotel Group, которая оказывает в «Домодедове» гостиничные услуги.

«Собираясь в путешествия, всегда сложно докупить все необходимое. Раньше нужно было обойти несколько магазинов, а с открытием пункта выдачи заказов Ozon в аэропорту Домодедово можно просто заказать все нужное из одного окна с доставкой непосредственно в воздушную гавань», — объяснил запуск руководитель развития партнерских логистических программ Ozon Денис Дьяченко.

В будущем маркетплейс планирует открывать новые пункты выдачи по франшизе в аэропортах России.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Финансовый вопрос: 4 причины головной боли продавцов, и как их решить
  2. 2 Маркетплейс Ozon запустил онлайн-продажу автомобилей
  3. 3 Ozon повысит вознаграждение вдвое за выдачу заказов в «домашних» пунктах
  4. 4 Инструменты, которые продвинут бренд на маркетплейсах
  5. 5 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года

ВОЗМОЖНОСТИ

28 сентября 2023

Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!»

29 сентября 2023

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту

29 сентября 2023

Чемпионы добрых дел

Все ВОЗМОЖНОСТИ