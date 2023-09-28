В аэропорту «Домодедово» появится первый пункт выдачи заказов маркетплейсов

Ozon 5 октября откроет первый пункт выдачи заказов (ПВЗ) в московском аэропорту «Домодедово», говорится в сообщении компании. Он станет первым в стране ПВЗ на территории аэропорта.
Пункт выдачи откроется в свободной зоне аэропорта. Это значит, что забирать там заказы смогут все прибывающие, улетающие и сопровождающие туристов посетители «Домодедово».
Товары до ПВЗ доставляет сам маркетплейс, отправления будут возить курьеры, которые длительное время сотрудничают с Ozon и получили позитивные отзывы от руководителей и клиентов.
Точку можно будет выбрать для заказа из приложения и через десктоп-версию маркетплейса, сроки доставки товаров до пункта средние по Москве.
В ПВЗ будет две примерочные, просторная клиентская зона и узнаваемая вывеска на входе. Точкой в аэропорту будут управлять партнеры маркетплейса — компания Zont Hotel Group, которая оказывает в «Домодедове» гостиничные услуги.
«Собираясь в путешествия, всегда сложно докупить все необходимое. Раньше нужно было обойти несколько магазинов, а с открытием пункта выдачи заказов Ozon в аэропорту Домодедово можно просто заказать все нужное из одного окна с доставкой непосредственно в воздушную гавань», — объяснил запуск руководитель развития партнерских логистических программ Ozon Денис Дьяченко.
В будущем маркетплейс планирует открывать новые пункты выдачи по франшизе в аэропортах России.
Фото на обложке: KateV28 /
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