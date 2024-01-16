Дистрибьютор Luding Group начнет выпускать текилу под брендами Don Chiku и La Pavesa

Крупный импортер и дистрибьютор алкоголя Luding Group будет выпускать текилу под брендами Don Chiku и La Pavesa в Подмосковье. Разрешение на разлив компания получила от правительства Мексики.
Выпуск в разных ценовых категориях планируется начать в январе. Инвестиции в запуск брендов и планируемые объемы разлива в группе не раскрыли, пишет «Коммерсантъ».
В 2023 году Luding увеличила импорт текилы более чем на 50% год к году, до 236 тыс. л. Всего в январе-ноябре в страну ввезли 3,1 млн л текилы против 2,04 млн л годом ранее.
- Ранее производители водки, джина, виски и вина уведомили сети о повышении цен с 2024 года в пределах 10%, а импортеры ждут от поставщиков роста цен на 5–25%.
Фото на обложке: Unsplash
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