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RB.RU запускает систему донатов для поддержки проекта Founders' Mondays

Новости
Мария Подлеснова
Мария Подлеснова

У руля Rusbase

Ирина Печёрская

Мероприятия для предпринимателей каждый второй понедельник месяца продолжатся в любом случае.

RB.RU запускает систему донатов для поддержки проекта Founders' Mondays

Rusbase (RB.RU) запустили проект Founders' Mondays в октябре 2021 года. Мы хотели выработать привычку у российских предпринимателей каждый второй понедельник месяца приходить на Красный октябрь и встречаться с теми, кто тоже делает бизнес, слушать питчи, давать обратную связь или выступать самому. И мы ни разу никого не подвели за это время — даже в момент ковидных ограничений продолжали делать встречи в Zoom.  

 

 

С октября мы провели 14 встреч, у нас выступили фаундеры 71 проекта, а в общей сложности на мероприятия зарегистрировались более 1000 гостей. Сегодня в нашем чате 686 участников, а на странице в VK можно найти истории всех героев.  

Founders' Mondays в качестве Special Guests поддержали Михаил Гаврилов (StockBattle.io), Мария Лапук (основатель Vinci Agency), Евгений Давыдов (CEO SETTERS), Павел Гужиков (сооснователь и CEO fintech-продукта «Деньги Вперед»), Роман Нестер (сооснователь Segmento), Олеся Боярская (основатель YoCo.digital), Михаил Кириченко (сооснователь Jump.Finance), Роман Доронин (CEO EORA), Артем Елмуратов (сооснователь Genotek), Дмитрий Чистов (CEO BotHelp), частный инвестор Михаил Рывкин, Дмитрий Филонов (главный редактор The Edinorog), Андрей Черногоров (основатель Bidzaar.com), Алексей Тукнов (сооснователь Cognitive Pilot (SberX)) и другие успешные фаундеры, которых мы были рады видеть на встречах. 

 

 

Все это мы делали и будем продолжать делать бесплатно для участников. Тем более сейчас, когда каждому из наших читателей нужна поддержка. 

Мы не закрываем Founders' Mondays только потому, что после каждой встречи получаем слова благодарности. Мы не закрываем проект, потому что на каждую встречу к нам приходит от 50 до 120 человек. Мы просто не можем вас подводить. Мы хотим делать наши встречи на прежнем уровне, поэтому вводим систему донатов, о которой подробно пишем на странице rb.ru/fm/sponsor/

Вы можете стать партнером от имени компании или от себя лично. В качестве благодарности мы разместим логотип вашей компании или ваше имя на странице проекта в разделе «Нас поддержали», а также разместим пост благодарности в телеграм-чате Founders’ Mondays. 

Бессменный менеджер проекта Настя Козлова ([email protected]) всегда на связи с участниками чата и готова ответить на любые вопросы.  

Наша следующая встреча состоится 25 апреля. Зарегистрироваться на нее можно по ссылке.

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