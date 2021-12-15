Игровая студия Donut Lab с российскими корнями привлекла $2,3 млн от Joint Journey Сергея Дашкова и других

Joint Journey Сергея Дашкова, основатель Braavo Сергей Коваленко, основатель Green Day Дима Морозов, Flyer One Ventures, европейский фонд Level Up, а также группа частных инвесторов вложили $2,3 млн в игровую студию Donut Lab.
Компания привлекла деньги на финансирование своего мобильного шутера Kids vs Zombies, пишет VentureBeat. Это игра о столкновении детей и зомби. Игроки могут сражаться как против окружающей среды, так и против других игроков. Шутер уже запущен в нескольких странах, а его глобальный релиз ожидается в начале 2022 года.
Собранные средства позволят студии перейти к следующему этапу разработки, внедрить в игру продвинутую прокачку и механику PvP («игрок против игрока» —прим. ред.), а также обновить контент и добавить персонажей.
Американская Donut Lab была создана СЕО Green Riding Hood Андреем Гордеевым, основателями Hello Baby Виталием Урбаном и Тимом Райтером в 2018 году. Общая сумма привлеченных компанией средств за все время составляет $4,4 млн.
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Фото на обложке: Unsplash
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