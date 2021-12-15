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Игровая студия Donut Lab с российскими корнями привлекла $2,3 млн от Joint Journey Сергея Дашкова и других

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Joint Journey Сергея Дашкова, основатель Braavo Сергей Коваленко, основатель Green Day Дима Морозов, Flyer One Ventures, европейский фонд Level Up, а также группа частных инвесторов вложили $2,3 млн в игровую студию Donut Lab.

Игровая студия Donut Lab с российскими корнями привлекла $2,3 млн от Joint Journey Сергея Дашкова и других

Компания привлекла деньги на финансирование своего мобильного шутера Kids vs Zombies, пишет VentureBeat. Это игра о столкновении детей и зомби. Игроки могут сражаться как против окружающей среды, так и против других игроков. Шутер уже запущен в нескольких странах, а его глобальный релиз ожидается в начале 2022 года.

Собранные средства позволят студии перейти к следующему этапу разработки, внедрить в игру продвинутую прокачку и механику PvP («игрок против игрока» —прим. ред.), а также обновить контент и добавить персонажей.

Американская Donut Lab была создана СЕО Green Riding Hood Андреем Гордеевым, основателями Hello Baby Виталием Урбаном и Тимом Райтером в 2018 году. Общая сумма привлеченных компанией средств за все время составляет $4,4 млн.

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Фото на обложке: Unsplash

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