Бизнес предложил доработать законопроект об уголовной ответственности за утечки

Ассоциация больших данных (АБД) (в нее входят в том числе «Яндекс», VK, Сбербанк, Газпромбанк, «Тинькофф Банк», «Россельхозбанк», «МегаФон») попросила Госдуму уточнить формулировку в законопроекте об уголовной ответственности за сбор или хранение незаконно полученных персональных данных. Письмо было направлено комитету Госдумы по госстроительству и законодательству 26 декабря, его копия есть у Forbes.

Законопроект о введении уголовной ответственности за незаконные сбор, использование и передачу персональных данных, в том числе из утечек был внесен в Госдуму 4 декабря группой сенаторов и депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по информполитике, связи и IT Александром Хинштейном.

Участники ассоциации поддержали нововведения, но подчеркнули, что вводимый в УК состав должен быть однозначным, а ответственность должны нести взломщики и те, кто продает базы данных. Пока состав «формален», отмечается в письме, а наказание предусмотрено за сбор и хранение данных, вне зависимости от наличия умысла.

Представители АБД предложили добавить в формулировку наказание «за заведомо незаконные сбор, хранение и использование персональных данных». Предприниматели также предложили не привлекать к ответственности сотрудников подразделений информационной безопасности или экспертных учреждений, которые изучают утечки «для мониторинга защищенности и предотвращения атак на собственные информационные ресурсы».

В России до 10 раз вырастут штрафы за утечку персональных данных — максимальный размер увеличится до 1,5 млн рублей. Такие поправки в российское законодательство поддержало правительство в ноябре 2023 года. Наказание за нарушение составит для граждан до 15 тыс. рублей вместо нынешних 6–10 тыс., для должностных лиц — до 300 тыс. вместо 20–40 тыс., для юрлиц — до 500 тыс. вместо 30–150 тыс. За повторное нарушение максимальные штрафы повысятся, соответственно, до 30, 500 тыс. и 1,5 млн рублей.

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