В России ужесточат штрафы за утечку персональных данных

В России до 10 раз вырастут штрафы за утечку персональных данных — максимальный размер увеличится до 1,5 млн рублей. Такие поправки в российское законодательство поддержало правительство, сообщают «Известия».

Наказание за нарушение составит для граждан до 15 тыс. рублей вместо нынешних 6–10 тыс., для должностных лиц — до 300 тыс. вместо 20–40 тыс., для юрлиц — до 500 тыс. вместо 30–150 тыс. За повторное нарушение максимальные штрафы повысятся, соответственно, до 30, 500 тыс. и 1,5 млн рублей.

Мера должна снизить число факторов компрометации личных данных. По данным Роскомнадзора, в январе-июне 2023 года в сеть попало более 200 млн записей о россиянах.

Действующие размеры штрафов несоразмерны последствиям утечек информации, особенно если в интернет попадает биометрическая информация, отмечают эксперты.

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