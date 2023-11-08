Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России ужесточат штрафы за утечку персональных данных

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России до 10 раз вырастут штрафы за утечку персональных данных — максимальный размер увеличится до 1,5 млн рублей. Такие поправки в российское законодательство поддержало правительство, сообщают «Известия».

В России ужесточат штрафы за утечку персональных данных

Наказание за нарушение составит для граждан до 15 тыс. рублей вместо нынешних 6–10 тыс., для должностных лиц — до 300 тыс. вместо 20–40 тыс., для юрлиц — до 500 тыс. вместо 30–150 тыс. За повторное нарушение максимальные штрафы повысятся, соответственно, до 30, 500 тыс. и 1,5 млн рублей.

Мера должна снизить число факторов компрометации личных данных. По данным Роскомнадзора, в январе-июне 2023 года в сеть попало более 200 млн записей о россиянах.

Действующие размеры штрафов несоразмерны последствиям утечек информации, особенно если в интернет попадает биометрическая информация, отмечают эксперты. 

Фото на обложке: Ms. Li / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Пять способов защитить бизнес от киберпреступников
  2. 2 Как взламывают корпоративные сайты и что сделать в компании, чтобы это предотвратить
  3. 3 Чек-лист для вендора: 10 условий, чтобы попасть в портфолио крупного интегратора
  4. 4 Business continuity management: как выстроить его в своей компании за 10 шагов
  5. 5 4 ситуации, где мошенники обманывают предпринимателей — и как от них защититься

ВОЗМОЖНОСТИ

08 ноября 2023

Школа цифровых чемпионов

08 ноября 2023

Кейс-чемпионат по процессной аналитике

10 ноября 2023

Поиск инновационных компаний в сферах Fintech | BankTech | InvestTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ