В России намерены создать фонд для пострадавших от утечек данных

В России планируют создать фонд материальной компенсации для граждан, пострадавших от утечек персональных данных. Он будет пополняться за счет штрафов от компаний, в которых произошла утечка.
Специалисты считают, что инициативу необходимо проработать: нужно определить, как высчитывать объем, когда можно будет претендовать на выплаты и другие детали, передает «Коммерсантъ».
Днем ранее Delivery Club оштрафовали на 80 тыс. рублей за утечку данных пользователей и курьеров. Сумма штрафа не максимальная – она могла быть 100 тысяч рублей. Утечка в Delivery Club произошла в мае – в сеть попали 250 млн строк данных о заказах.
Утечка данных пользователей и курьеров Delivery Club произошла в мае. В сеть попала база из 250 млн строк, содержащая ФИО, адреса пользователей, данные о заказах и другие сведения. База распространялась бесплатно.
До Delivery Club утечка произошла в другой сервисе доставки еды – «Яндекс.Еде». В пресс-службе компании тогда сообщили, что утечка не коснулась банковских, платежных данных, а также логинов и паролей. Суд оштрафовал сервис на 60 тыс. рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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