Альфа-Капитал представила индекс REIMI — показатель отражает вклад отрасли коллективных инвестиций в экономику

Управляющая компания Альфа-Капитал представила новый индикатор REIMI, который оценивает состояние отрасли коллективных инвестиций и её влияние на экономику России. Индекс рассчитывается на основе данных о масштабе рынка, притоках средств и структуре индустрии. REIMI будет обновляться ежеквартально и позволит отслеживать ключевые тенденции развития рынка.

Индикатор REIMI учитывает пять ключевых параметров отрасли

Индекс REIMI отражает состояние индустрии коллективных инвестиций — рынка управляющих компаний, объединяющих средства инвесторов в фонды, — и рассчитывается по пяти группам показателей. Среди них:

масштаб рынка коллективных инвестиций: например, стоимости чистых активов и клиентской базы управляющих компаний;

приток средств и вовлечении инвесторов;

влияние управляющих компаний на рынки акций и облигаций и их вклад в биржевой оборот;

экономический вклад отрасли, который рассчитывается через валовую добавленную стоимость управляющих компаний и ее долю в финансовом секторе;

концентрация и структура индустрии — доля пяти крупнейших управляющих компаний и риск-профиль портфелей инвестиций, которыми они управляют.

По мнению представителей Альфа-Капитала, регулярная публикация индикатора REIMI повысит прозрачность рынка и поможет участникам лучше понимать ключевые тенденции индустрии.

Базовое значение индекса установлено на уровне 100 пунктов по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Топ-5 игроков контролируют более 72% активов

Согласно расчётам Альфа-Капитала, влияние отрасли управления активами на экономику продолжает расти. Это видно по тому, как увеличиваются налоговые отчисления от компаний, которые распоряжаются коллективными инвестициями. Также растёт стоимость чистых активов клиентов.

Альфа-Капитал сообщает, что рынок коллективных инвестиций остаётся высококонцентрированным: в 2025 году более 72% совокупных активов и около 87% новых привлечённых средств приходились на пять крупнейших управляющих компаний.

Доля инструментов денежного рынка достигла 40%

Однако коллективных инвестиций в структуре финансовых активов населения всё ещё относительно немного. На активы клиентов управляющих компаний приходится около 12% обращающихся акций и порядка 4% облигаций по результатам прошлого года. В I квартале 2024-го показатели были ещё меньше — 7% и 2% соответственно.

В прошлом году крупные управляющие компании быстро отреагировали на спрос инвесторов на надёжные и консервативные инструменты. По итогам 2025 года доля продуктов денежного рынка в клиентских портфелях достигла 40%.

Контекст

Ранее Альфа-Капитал запустила сервис «Навигатор коллективных инвестиций», который еженедельно отслеживает направление и интенсивность денежных потоков частных инвесторов в паевые фонды.

Также компания представила «Навигатор благосостояния» — инструмент, отражающий структуру портфелей состоятельных клиентов.