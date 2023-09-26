В правительстве поддержали идею о выплатах жертвам утечек данных

В правительстве поддержали идею Минцифры о включении в законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных положение о выплате компенсации пострадавшим. Выплаты помогут компаниям снизить размер штрафа, узнали «Ведомости».

Вряд ли государство будет оговаривать размер компенсаций или же механизм их определения, а оставит это на усмотрение компаний, отметил адвокат Александр Партин, сопредседатель кластера «РАЭК / Privacy & Legal Innovation.

Минцифры в мае 2022 года согласовало законопроект о штрафах для бизнеса за утечку персональных данных клиентов. Документ предусматривает введение оборотных штрафов в 1% в случае утечки и в 3% в случае, если компания скрыла инцидент. Позднее ведомство согласилось не вводить штрафы за первый выявленный факт утечки.

6 июня Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О персональных данных» — они вводят обязанность для всех компаний сообщать Роскомнадзору об утечках личной информации граждан. Бизнес обязан сообщать в Роскомнадзор об утечке в течение 24 часов после ее обнаружения, а в течение 72 часов предоставить результаты расследования и информацию о виновных.

В августе в России запланировали создать фонд материальной компенсации для граждан, пострадавших от утечек персональных данных. Он будет пополняться за счет штрафов от компаний, в которых произошла утечка.

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