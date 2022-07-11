Минцифры обсуждает варианты смягчения законопроекта о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных. Так, их размер может быть снижен или штрафа не будет вовсе за первый инцидент.

Компании настаивают, что на фоне экономической ситуации жесткая ответственность за утечки ухудшит условия ведения бизнеса.

Минцифры согласилось не вводить штрафы для бизнеса за первый факт утечки персональных данных