Oriflame заплатит 30 тыс. рублей штрафа из-за утечки данных 1,3 млн клиентов

Компания Oriflame Cosmetics признана виновной в нарушении закона о персональных данных, она заплатит 30 тыс. рублей штрафа за утечку паспортных данных 1,3 млн российских клиентов.

Решение вынес мировой судья Хамовнического района Москвы, пишет «Интерфакс». В суде пояснили, что нарушение состоит в предоставлении неопределенному кругу лиц доступа к персональным данным клиентов Oriflame.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», сканы паспортов 1,3 млн российских клиентов косметической компании были выставлены на продажу на хакерском форуме. Oriflame при этом опубликовала на своем сайте сообщение о том, что компания подверглась серии кибератак — они привели к несанкционированному доступу к ее информационным системам.

Об утечке персональных данных Oriflame потребовал отчитаться Роскомнадзор. По данным ведомства, на тот момент «украденная база персональных данных клиентов Oriflame выявлена на трех интернет-ресурсах: два ресурса заблокированы, третий удалил ссылку на базу».

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