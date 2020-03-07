Отельер Владислав Доронин создаст новый гостиничный бренд

Первые три отеля Janu («душа» на санскрите) откроются в 2022 году в Токио и Черногории, где уже существуют гостиницы Aman, а также в Саудовской Аравии. Девелопером отелей в Черногории и Саудовской Аравии станет Royal Commission for AlUla.

По словам Доронина, работу над новым брендом внутренняя команда Aman вела два года. Отели Janu призваны вернуть людям радость знакомств и общения.

«В то время как я вижу, что другие гостиничные бренды делают больший акцент на здоровье, расслаблении и уединении, многим не хватает волнения, шума и зрелищ, – заявил Доронин. – Janu предлагает гостям "лучшее из обоих миров" и место для истинного восстановления баланса».

Отели Janu также будут позиционироваться в премиум-сегменте и ориентированы на богатых путешественников. Однако стоимость проживания в Janu будет ниже, чем в Aman.

Фото: Aman