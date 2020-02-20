Бывший руководитель Starta Accelerator запустила платформу венчурного кредитования VentureBox

Бывший управляющий партнер Starta Capital Екатерина Дорожкина вместе с партнерами из венчурной группы 13 Ventures создала международную платформу для стартапов VentureBox. Она создана для венчурного кредитования растущих компаний от пост-посевной стадии до серии B. Об этом Rusbase сообщили в компании.

Получить кредит на платформе могут компании, уже привлекавшие венчурное финансирование и у которых уже есть выручка и потребность в дополнительных средствах.



Объем финансирования, на которое могут рассчитывать стартапы — от $100 тыс. до $1 млн. Сроки займов — от 12 месяцев и более. Процент привязан к размеру выручки компании и состоит из фиксированной и плавающей ставок.

Также в VentureBox есть комьюнити с потенциальными клиентами, инвесторами, партнерами, дистрибьюторами, советниками и так далее.



Для инвесторов-кредиторов ожидаемая доходность по основному инструменту — 20% и выше. Платформа предлагает два варианта для инвестора: 12% годовых под инструмент факторинга и от 22% годовых под основной инструмент Revenue based financing.



Выплаты инвесторам начинаются с 13-го месяца, как только компании начинают выплачивать проценты и погашать долг. Как заявили в VentureBox, ни один традиционный венчурный фонд не дает такую ликвидность вложений.



Принять участие в кредитном финансировании проектов через платформу VentureBox можно с чеком от $100 тыс. до $3 млн.



Сейчас на платформе зарегистрированы несколько хедж-фондов из Нью-Йорка и европейских family offices, а также международные индивидуальные инвесторы и фонды.



