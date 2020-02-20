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Бывший руководитель Starta Accelerator запустила платформу венчурного кредитования VentureBox

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Бывший управляющий партнер Starta Capital Екатерина Дорожкина вместе с партнерами из венчурной группы 13 Ventures создала международную платформу для стартапов VentureBox. Она создана для венчурного кредитования растущих компаний от пост-посевной стадии до серии B. Об этом Rusbase сообщили в компании.

Бывший руководитель Starta Accelerator запустила платформу венчурного кредитования VentureBox

Получить кредит на платформе могут компании, уже привлекавшие венчурное финансирование и у которых уже есть выручка и потребность в дополнительных средствах.

Объем финансирования, на которое могут рассчитывать стартапы — от $100 тыс. до $1 млн. Сроки займов — от 12 месяцев и более. Процент привязан к размеру выручки компании и состоит из фиксированной и плавающей ставок. 

Также в VentureBox есть комьюнити с потенциальными клиентами, инвесторами, партнерами, дистрибьюторами, советниками и так далее.

Для инвесторов-кредиторов ожидаемая доходность по основному инструменту — 20% и выше. Платформа предлагает два варианта для инвестора: 12% годовых под инструмент факторинга и от 22% годовых под основной инструмент Revenue based financing.

Выплаты инвесторам начинаются с 13-го месяца, как только компании начинают выплачивать проценты и погашать долг. Как заявили в VentureBox, ни один традиционный венчурный фонд не дает такую ликвидность вложений.

Принять участие в кредитном финансировании проектов через платформу VentureBox можно с чеком от $100 тыс. до $3 млн. 

Сейчас на платформе зарегистрированы несколько хедж-фондов из Нью-Йорка и европейских family offices, а также международные индивидуальные инвесторы и фонды. 

«Любой растущей компании нужен правильный партнер по капиталу, найти финансирование быстро и в нужное время — это боль любого основателя. Классический венчурный капитал подходит не каждой компании и может оказаться очень дорогим. Время для поиска финансирования на венчурном рынке занимает, как минимум, шесть месяцев. Мы строим скоринг, где понимание основных показателей компании дает нам возможность предлагать разные формы финансирования в сжатые сроки. Основной инструмент — Revenue based financing, есть и второй вариант — более традиционный факторинг», — рассказала сооснователь и CEO VentureBoxTM Екатерина Дорожкина.

Фото: Freedomz / Shutterstock

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