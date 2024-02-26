За год россияне потратили почти 918 млрд рублей на доставку еды

В 2023 году россияне потратили на заказ продуктов в интернете 917,5 млрд рублей. Прирост составил 47% по сравнению с 2022 годом, говорится в исследовании Infoline, с которым ознакомилась газета «Ведомости». Аналитики не учитывали категорию доставки круп, макарон, консервов и другой аналогичной продукции категории dry-food.
Наибольший рост рынка онлайн-продаж продовольствия наблюдался под конец 2023 года. В Infoline объяснили это ростом продаж продовольствия через маркетплейсы, в том числе в формате самовывоза. На рост также повлияли промоакции и бонусы на самовывоз, поскольку в индустрии дефицит курьеров, что удорожало доставку, особенно быструю.
- Департамент транспорта Москвы намерен создать систему регистрации и учета курьеров, которая будет отслеживать их время работы и перемещения. Среди других предложений — сверять планы открытия дарксторов (места хранения и сбора заказов) с городскими властями, чтобы развивать вокруг них транспортную инфраструктуру.
- По оценке Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), в 2023 году в курьерской доставке были заняты около 1,2 млн человек, а дефицит составил не менее 100 тыс. человек.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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