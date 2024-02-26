В 2023 году россияне потратили на заказ продуктов в интернете 917,5 млрд рублей. Прирост составил 47% по сравнению с 2022 годом, говорится в исследовании Infoline, с которым ознакомилась газета «Ведомости». Аналитики не учитывали категорию доставки круп, макарон, консервов и другой аналогичной продукции категории dry-food.

За год россияне потратили почти 918 млрд рублей на доставку еды