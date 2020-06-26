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«Вкусвилл» зарегистрировал логотип для сервиса рекомендаций «Довериум»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Роспатент 19 мая зарегистрировал заявку компании «Вкусвилл» на товарный знак «Довериум». Информация об этом содержится в системе «Контур.Фокус».

«Вкусвилл» зарегистрировал логотип для сервиса рекомендаций «Довериум»

Сеть магазинов развивает сервис по рекомендациям товаров и услуг «Довериум» с сентября 2019 года.

Как работает сервис:

«Вкусвилл» отбирает поставщиков по разным направлениям и проверяет их по нескольким пунктам: отзывы в открытых источниках, работа с клиентами, обратная связь. После этого сеть тестирует услугу на своих сотрудниках (в тесте участвуют минимум 4 человека) и затем, если товар или услуга прошли проверку, они попадают на витрину сайта, объяснила Rusbase руководитель проекта «Довериум» Юлия Литвинова.

Покупатель видит на сайте уже готовые предложения от проверенных поставщиков, а также может дать свои рекомендации по компаниям, которых еще нет в списке.

После того, как пользователь купил услугу, «Вкусвилл» просит его оставить отзыв и начисляет за каждый 50 баллов (эквивалентно 50 рублям) на карту «ВкусВилл» «Давайте дружить».

Скриншот с сайта «Вкусвилл»

В настоящее время на маркетплейсе «Довериум» собраны предложения от 24 партнеров, еще 10 находятся в стадии тестирования, рассказала Литвинова.

«На данный момент больше всего спрос мы отмечаем на медицинские услуги. Мы сотрудничаем преимущественно с клиниками, которые придерживаются подходов доказательной медицины.

Мы начали с нескольких направлений, которые были актуальны для наших покупателей: медицина, детские товары и услуги, товары и услуги для животных. Сейчас мы тестируем партнеров из разных сфер — от ресторанов до интеграторов по обучению», — рассказала руководитель проекта.

В настоящее время все партнеры платформы проходят тестовый период и ничего не платят «Вкусвиллу». В компании уверяют, что действуют в интересах покупателя, отбирая не тех, кто платит, а тех, кто прошел проверку.

Фото на обложке: Unsplash

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