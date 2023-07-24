Бывший топ-менеджер X5 Group Леонид Довладбегян возглавил «МТС Умный дом»

Леонид Довладбегян стал новым гендиректором направления МТС по развитию «умных» устройств и безопасности «МТС Умный дом», сообщили в пресс-службе компании. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на СПАРК, на этом посту он сменил Алексея Давыдова.

Довладбегян, который ранее был председателем правления OBI Россия, а до этого руководил онлайн-гипермаркетом «Vprok.ru Перекресток», займется развитием направления. Топ-менеджер будет отвечать за разработки, внедрение, продажи и поддержку сервисов на основе «умных» устройств.

По словам Довладбегяна, основной фокус будет сделан на продуктовые сервисы и широкомасштабную дистрибуцию их в различных каналах.

Помимо X5 Group и OBI, Довладбегян работал в руководстве компании «Никамед» (розничный бренд «ОРТЕКА»).

В начале лета МТС нарастила долю в провайдере услуг безопасности «умного» дома АО «Гольфстрим охранные системы» до 100%. Компания выкупила 41,62% акций «Гольфстрима» и объявила о завершении реорганизации направления «Умный дом».

Фото на обложке: Соцсети Леонида Довладбегяна