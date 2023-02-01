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PayPal уволит 2 тыс. сотрудников из-за сложных экономических условий

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Крупнейший оператор электронных денежных средств PayPal планирует уволить 2 тыс. сотрудников (или 7% своего штата) на фоне сложной экономической сиутации.

PayPal уволит 2 тыс. сотрудников из-за сложных экономических условий

Сокращения произойдут в ближайшие недели, при этом некоторые подразделения пострадают больше, чем другие, сообщил 31 января президент PayPal Дэн Шульман.

Компания опубликует данные о доходах за четвертый квартал 9 февраля, по итогам третьего квартала она повысила прогноз по прибыли на акцию на весь финансовый год, объяснив это повышением производительности.

PayPal не единственная компания, решившая сократить штат из-за экономических проблем. В январе Google собщила о планах уволить 12 тыс. сотрудников, Microsoft — 10 тыс. сотрудников, а Salesforce — об увольнении 7 тыс. сотрудников. Spotify, Goldman Sachs и другие компании также массово увольняют работников.

Фото на обложке: Michael Vi / Shutterstock

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