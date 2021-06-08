«Яндекс.Драйв» начнет блокировать доступ к сервису за резкое вождение и игру «в шашечки»

Каршеринг «Яндекс.Драйв» запускает новую модель анализа вождения, которая будет создавать в приложении «профиль вождения» для каждого пользователя. В профиле можно увидеть историю поездок с превышением скорости или неаккуратной ездой, а также узнать свой статус, от которого будут зависеть условия доступа к сервису.

«Профиль вождения» — это визуальная шкала в приложении, которая меняет цвет и статус, если у водителя появляются неаккуратные поездки, и наоборот, когда манера вождения становится лучше, сообщили RB.ru в пресс-службе «Драйва»..

Алгоритм анализирует последние 200 км поездок (или то расстояние, которое водитель успел проехать) и несколько ключевых факторов: резкие торможение и старт, игру «в шашечки», крутые входы в повороты и превышения скорости. Все случаи, когда у водителя были нарушения, будут отмечены в истории поездок.





Скриншот: «Яндекс.Драйв»

Алгоритм проанализировал обезличенные данные о вождении пользователей за последние 2,5 года в сервисе. Сервис изучил стиль вождения в более чем 100 млн поездок, а также все факторы, которые создавали аварийные ситуации и влияли на безопасность. На основе этих данных была обучена новая модель, которая теперь лучше определяет степень вероятности попадания в ДТП.

В течение месяца (с 4 мая по 7 июня) «Драйв» анализировал поездки случайной выборки водителей с помощью новой модели. В сервисе сообщили, что 90% ездили аккуратно и по итогам получили статус «хороший водитель».

Что получат «хорошие» и «плохие» водители:

Для пользователей с «хорошим» статусом «Драйв» разработает программу лояльности. Если водитель ездит неаккуратно, то сервис сначала предупредит его об этом в приложении. Для тех, кто не реагирует на предупреждения, стоимость аренды машин может стать выше.

Как только вождение становится аккуратным и безопасным, цены возвращаются на прежний уровень. Если же манера вождения не изменится, то Драйв заблокирует доступ к сервису – сначала временно, а потом навсегда.

Скриншот: «Яндекс.Драйв»

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Фото: Unsplash