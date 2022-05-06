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Почти каждый пятый россиянин считает, что идеальная работа возможна только в известной компании

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Идеальной свою работу считают всего 28% опрошенных жителей России, показал опрос сервиса «Работа.ру». Компания выяснила, какие условия в компании должны быть, чтобы сотрудники могли назвать ее идеальным местом работы.  

Почти каждый пятый россиянин считает, что идеальная работа возможна только в известной компании

Признаки идеальной работы (множественный выбор):

  • высокая зарплата — 69% респондентов;
  • стабильность — 64%;
  • дружный коллектив — 58%.
  • опытный и адекватный руководитель — 53%,
  • комфортные условия труда — 47%,
  • возможность работать удаленно — 43%,
  • удобный график работы — 34%;
  • наличие соцпакета и нематериальные бонусы — 29%;
  • близость работы к дому — 25%;
  • возможность быстрого карьерного роста — 25%;

Также 17% участников исследования считают, что идеальная работа возможна только в известной компании, а для 13% на работе мечты не должно быть дресс-кода.

На текущей работе россияне больше всего ценят дружный коллектив (43%), стабильность компании (38%), уровень зарплаты (25%), а также график работы (25%).

«Работа.ру» провела опрос в апреле 2022 года, в нем приняли участие более 3 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Фото на обложке: Unsplash

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