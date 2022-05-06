Почти каждый пятый россиянин считает, что идеальная работа возможна только в известной компании

Идеальной свою работу считают всего 28% опрошенных жителей России, показал опрос сервиса «Работа.ру». Компания выяснила, какие условия в компании должны быть, чтобы сотрудники могли назвать ее идеальным местом работы.
Признаки идеальной работы (множественный выбор):
- высокая зарплата — 69% респондентов;
- стабильность — 64%;
- дружный коллектив — 58%.
- опытный и адекватный руководитель — 53%,
- комфортные условия труда — 47%,
- возможность работать удаленно — 43%,
- удобный график работы — 34%;
- наличие соцпакета и нематериальные бонусы — 29%;
- близость работы к дому — 25%;
- возможность быстрого карьерного роста — 25%;
Также 17% участников исследования считают, что идеальная работа возможна только в известной компании, а для 13% на работе мечты не должно быть дресс-кода.
На текущей работе россияне больше всего ценят дружный коллектив (43%), стабильность компании (38%), уровень зарплаты (25%), а также график работы (25%).
«Работа.ру» провела опрос в апреле 2022 года, в нем приняли участие более 3 тыс. респондентов из всех регионов страны.
Фото на обложке: Unsplash
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