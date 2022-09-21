Водительское удостоверение разрешат предъявлять в электронном виде с 1 октября

ГИБДД разрешит предъявлять водительское удостоверение через приложение «Госуслуги Авто» с 1 октября — пока в экспериментальном режиме.
Об этом заявил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников в ходе форума Kazan Digital Week, пишет РИА Новости.
По словам Черникова, использовать электронное водительское удостоверение можно будет в тестовом режиме. В настоящее время разрабатываются поправки в ПДД для закрепления документа на законодательном уровне.
Также проводится работа по обеспечению доступа к сервису по всей стране, в том числе в офлайн-режиме.
Ранее сообщалось, что ГИБДД и Минцифры собираются доработать перевод водительского удостоверения в электронный вид до конца текущего года.
Фото на обложке: Unsplash
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