Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России разработают аналог Flightradar24 для беспилотников

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В 2024 году в России собираются запустить отечественный сервис с интерактивной картой зон для полетов дронов, сообщили «Ведомостям» в Росавиации. Отмечается, что сервис позволит получать сведения о перемещении беспилотников.

В России разработают аналог Flightradar24 для беспилотников

 «Предварительно разработка сервиса будет поручена АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (ГК по ОрВД), затраты на разработку уточняются», — сказал представитель Росавиации.

Он также отметил, что на базе ГК по ОрВД уже действует система предоставления планов полетов через интернет и телефонную сеть общего пользования (СПИИ). Она послужит базой для разработки нового решения.

Об этих планах также говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов 27 апреля. Белоусов анонсировал в следующем году запуск такого сервиса.

По его словам, в разработке поучаствуют частные компании, а владельцем сервиса станет Росавиация.

Руководитель отдела БАС «Почты России» Антон Никифоров полагает, что новая система будет работать по аналогии с зарубежным сервисом Flightradar24. Он позволяет в реальном времени отслеживать перемещения самолетов.

Ранее совместное предприятие «Почты России» и SK Capital «Консорциум БАС» провело первые тестовые полеты почтовых дронов для доставки грузов.

Получайте свежие новости о мире Web3 в рассылке. Регулярно.
Без рекламы.

Фото на обложке: MONOPOLY919 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские разработчики создали дронопорт-почтамат
  2. 2 Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем
  3. 3 В каких сферах бизнеса применяют дроны
  4. 4 «Я планирую создать полностью автономный город в космосе». Истории молодых изобретателей
  5. 5 «Приходится не просто строить бизнес, но и формировать новый рынок». Что происходит в индустрии стройтех в России
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

03 мая 2023

Стажировка в VK

05 мая 2023

E-world.prototype.club

05 мая 2023

«Еда будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ