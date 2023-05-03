В России разработают аналог Flightradar24 для беспилотников

В 2024 году в России собираются запустить отечественный сервис с интерактивной картой зон для полетов дронов, сообщили «Ведомостям» в Росавиации. Отмечается, что сервис позволит получать сведения о перемещении беспилотников.

«Предварительно разработка сервиса будет поручена АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (ГК по ОрВД), затраты на разработку уточняются», — сказал представитель Росавиации.

Он также отметил, что на базе ГК по ОрВД уже действует система предоставления планов полетов через интернет и телефонную сеть общего пользования (СПИИ). Она послужит базой для разработки нового решения.

Об этих планах также говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов 27 апреля. Белоусов анонсировал в следующем году запуск такого сервиса.

По его словам, в разработке поучаствуют частные компании, а владельцем сервиса станет Росавиация.

Руководитель отдела БАС «Почты России» Антон Никифоров полагает, что новая система будет работать по аналогии с зарубежным сервисом Flightradar24. Он позволяет в реальном времени отслеживать перемещения самолетов.

Ранее совместное предприятие «Почты России» и SK Capital «Консорциум БАС» провело первые тестовые полеты почтовых дронов для доставки грузов.

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