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На Чукотке прошли первые тестовые полеты почтовых дронов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

На Чукотке прошли первые тестовые полеты дронов для доставки почты, пишут «Ведомости». Испытание провело совместное предприятие «Почты России» и SK Capital «Консорциум БАС».

На Чукотке прошли первые тестовые полеты почтовых дронов

Во время испытаний беспилотник «Геоскан-401» перевез несколько грузов почты. Полеты проводились из Угольных Копей в Анадырь.

В дальнейшем тестовые полеты планируется проводить в Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе. Географию аэродоставки расширят и на другие регионы, в которых действуют экспериментальные правовые режимы.

«Традиционная пилотируемая авиация зачастую не готова перевозить небольшие партии грузов с высокой частотой. Именно беспилотные авиасистемы позволят решить эту задачу», — отметил гендиректор «Консорциума БАС» Денис Барышников.

В «Почте России» рассчитывают, что в будущем применение БПЛА позволит увеличить частоту перевозок и объемы более чем в 10 раз. А логистические сервисы при этом должны подешеветь на 50%.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться «дроносалоны», в которых, по аналогии с автосалонами, будут продавать беспилотники, а также обеспечивать их сервисную поддержку.

Фото на обложке: Lukas Gojda / Shutterstock

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