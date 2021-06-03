В России разработают стандарт строительства дорог для беспилотников

«Для беспилотного транспорта нужна инфраструктура. Мы считаем, что одна из ближайших задач у нас вместе с Минтрансом — это создать стандарты, по которым будут строиться новые дороги, для того чтобы они изначально были готовы к внедрению новых технологий», — сказал Шадаев.