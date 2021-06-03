В России разработают стандарт строительства дорог для беспилотников

Минцифры и Минтранс разработают стандарт строительства дорог в России, которые будут адаптированы для использования новых технологий. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Для беспилотного транспорта нужна инфраструктура. Мы считаем, что одна из ближайших задач у нас вместе с Минтрансом — это создать стандарты, по которым будут строиться новые дороги, для того чтобы они изначально были готовы к внедрению новых технологий», — сказал Шадаев.
Он отметил, что на это потребует большого capex (капитальных расходов —прим. RB.ru) и что «денег на строительство новых дорог больше не будет». Однако, по словам Шадаева, у Минтранса есть возможность эффективно строить «умные» дороги без серьезного увеличения бюджета.
Фото: Unsplash
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