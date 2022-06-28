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Продажи техники в московских ТЦ снизились почти на 50%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Торговые центры Москвы в первой половине июня продали почти на 50% меньше электроники и бытовой техники, чем годом ранее. Покупатели сейчас больше интересуются недорогими товарами и расходными материалами.

Продажи техники в московских ТЦ снизились почти на 50%

Продавцы также заметили снижение спроса на электронику и бытовую технику и в онлайн-магазинах, узнал «Коммерсанъ».

Рост средних цен на гаджеты замедлился. В марте стоимость основных позиций электроники и теники была на 28% больше, чем до начала спецоперации на Украине, а в июне разница уже составляет только 14%.

Снижение цен ритейлеры связывают с тем, что покупатели стали чаще покупать более бюджетные варианты расходных материалов: картриджи, товары для кофемашин, посуду и т. д. 

На товарообороте также сказалось сокращение в июне трафика магазинов электроники и бытовой техники на 26% относительно июня прошлого года и конверсии. Эксперты связывают тренды с общим снижением покупательской способности населения, сделанными в марте крупными покупками и дефицитом в некоторых категориях.

В марте-апреле из-за сокращения ассортимента импортной бытовой техники на рынке россияне начали активно покупать устройства отечественных марок. Спрос на них в последние месяцы вырос кратно – на некоторые позиции в 33 раза.

Фото на обложке: bodnar.photo / Shutterstock

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