Бум на дубайский шоколад вызвал глобальный дефицит фисташек

Рост популярности дубайского шоколада привел к глобальному дефициту фисташек и резкому их подорожанию, пишет Financial Times. По данным орехового трейдера CG Hacking, стоимость ядер фисташек подскочила за год с $7,65 до $10,30 за фунт.

В компании отметили, что и до ажиотажного спроса на дубайский шоколад на рынке не было избытка фисташек. Но когда появился новый десерт, шоколатье скупали «все ядра, которые им попадались», из-за чего остальным покупателям их не хватило.

Второй по величине мировой производитель фисташек — Иран. За последние полгода республика экспортировала в ОАЭ на 40% фисташек больше, чем за 12 месяцев до этого, следует из статистики таможенной службы Ирана.

В 2023 год спрос на фисташки снижался — тогда цены на них также падали, напомнил газете член правления Иранской ассоциации производителей фисташек Бехруз Агах. По его словам, переизбыток фисташек также привел к появлению на рынке побочных продуктов, например фисташкового масла и пасты, которые применялись в большом количестве продуктов. «Это произошло примерно в то же время, когда был запущен дубайский шоколад и постепенно стал вирусным по всему миру», — объяснил он.

Дубайский шоколад — десерт с начинкой из фисташковой пасты, теста катаифи и шапкой из молочного шоколада. В 2021 году дубайский шоколад придумал эмиратский производитель шоколада FIX. Популярность десерт приобрел в декабре 2023 года, когда в социальных сетях начали вируситься ролики, на которых блогеры разламывают и пробуют этот шоколад.

В этом году в России также был зафиксирован ажиотажный спрос на «дубайские куличи». В Москве потребность в куличах с фисташковой начинкой в 10 раз превышала предложение в последнюю неделю Великого поста, а в Ростове-на-Дону — в восемь раз, по данным сервиса объявлений «Авито».

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