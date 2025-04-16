Спрос на «дубайские куличи» в Москве в 10 раз превысил предложение

«Куличи с "дубайской" начинкой пользуются невероятным спросом на платформе: в Москве интерес к ним почти в 10 раз превышает предложение, в Ростове-на-Дону — в восемь раз, а в Санкт-Петербурге — в семь раз. Аналогичная тенденция и в других городах: в Краснодаре интерес к трендовым куличам превышает предложение в пять раз, в Новосибирске — в четыре раза, а в Самаре — почти в два раза», — сообщили Русбейс в «Авито».

Всплеск спроса зафиксирован в преддверии празднования православной Пасхи, которая в 2025 году наступит 20 апреля.

Фото в тексте: Скриншот Авито

В «Авито» пояснили, что кондитеры придумали готовить это угощение по мотивам дубайского шоколада — с начинкой из фисташковой пасты, теста катаифи и шапкой из молочного шоколада. В преддверии праздника в этом году на платформе их искали свыше трех тысяч раз. Среди городов-лидеров по спросу на «дубайские куличи» — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. На четвертом месте — Cамара, на пятом — Новосибирск и Ростов-на-Дону.

«Дубайские куличи» предлагают частные кондитеры, средняя цена изделия составляет 900 рублей. У них же можно приобрести начинку из фисташки.

«Сочный тренд 2025! "Дубайский кулич" с фисташковой начинкой и тестом катаифи», — указывают предприниматели в своих объявлениях.

При этом на «Авито» можно найти множество других куличей — мастера продают творожные, бриоши, панеттоне, куличи с начинкой и другие. Продажи куличей ручной работы на «Авито» в целом за год выросли в два раза, а их средняя цена составила 500 рублей.

В 2024-2025 годах в России вспыхнул ажиотажный спрос на дубайский шоколад с фисташковой начинкой. Стоимость плитки на маркетплейсах достигала 5 тыс. рублей за 100 грамм. Волна популярности дубайского шоколада началась в феврале 2024 года с вирусного ASMR-видео от TikTok-блогера Марии Вехера, где она ест плитку в автомобиле. Ролик собрал более 56 млн просмотров, сотни людей начали снимать «реакции» на этот шоколад.

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