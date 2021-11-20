DuckDuckGo позволит блокировать скрытые рекламные трекеры на Android

У сервиса DuckDuckGo появилась функция блокировки скрытых трекеров, собирающих информацию для персонализированной рекламы. Функция доступна в приложении сервиса на Android в бета-версии, что немного ограничивает ее возможности.

Блокировщик рекламных трекеров от DuckDuckGo для Android пресекает отправку данных пользователей сторонним сервисам и работает по аналогии с App Tracking Transparency от Apple, сообщает блог поисковика.

Функция есть в приложении DuckDuckGo, пока что она доступна для владельцев смартфонов с Android 12. Включить ее можно в разделе меню «Настройки» самого смартфона.

По данным DuckDuckGo, у 96% бесплатных приложений на Android установлены трекеры других компаний, которые собирают информацию о пользователях, чтобы показывать им персонализированную рекламу.

Например, вместе с приложением британского таблоида Daily Mail пользователи автоматически получают трекеры Google, Amazon, WarnerMedia, Adobe и рекламной компании Taboola.

DuckDuckGo приводят результаты испытаний своей новой функции, которая за неделю заблокировала тысячи попыток трекеров отправить информацию о пользователе смартфона с 60 установленными приложениями.

«Вы будете видеть гораздо меньше жуткой рекламы, которая преследует вас онлайн», — пообещал директор по продукту DuckDuckGo Питер Доланжски.

Блокировщик от DuckDuckGo пока что находится в бета-версии, это значит, что его функционал немного ограничен.

Так, он не работает с браузерами, то есть трекеры сайтов, а не приложений, все так же спокойно смогут собирать вашу информацию.

Также сервис не блокирует трекеры в играх и некоторых других предложениях, в том числе, например, Facebook (хотя трекеры Facebook в других приложениях он блокирует).

Разработчики DuckDuckGo планируют расширять функционал блокировщика и сделать его доступным для владельцев и других версий Android.

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Фото: Bangoland/Shutterstock