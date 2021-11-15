Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В «Ростехе» создали духи с ароматом истребителя

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В «Ростехе» создали духи с ароматом собственной разработки — тактического истребителя Checkmate. Ноты аромата сочетают в себе запахи стекла, металлов других элементов, использованных при создании боевой машины, в сочетании с легкими оттенками можжевельника, пачули и дубового мха.

В «Ростехе» создали духи с ароматом истребителя

О создании парфюмерной воды The Checkmate сообщается на сайте госкорпорации «Ростех». Партнером выступила Гильдия парфюмеров России. Духи выпущены в ограниченном количестве во флаконах объемом 50 мл. Крышка флакона выполнена в образе шахматного коня, а подарочная коробка при раскрытии распадается на черно-белую шахматную клетку.

В «Ростехе» подчеркнули, что ноты аромата воды сочетают в себе запахи стекла, кожи и металлов, использованных при создании тактического истребителя Checkmate. Также они содержат оттенки можжевельника, пачули и дубового мха.

Checkmate — это легкий тактический однодвигательный истребитель пятого поколения. Машина обладает малой заметностью и высокими летно-тактическими характеристиками при низкой стоимости летного часа.

«Парфюмерная вода The Checkmate подчеркивает надежность и современность самолета, а также готовность к работе в любых условиях [...], что отражает большой экспортный потенциал и конструктивную адаптивность машины», – отметили в «Ростехе».

Парфюмерную воду The Checkmate «Ростех» представила на авиасалоне Dubai Airshow, который проходит с 14 по 18 ноября.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Ростех

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Цифровизация рынка красоты. Как бьюти-рынку общаться с потребителями?
  2. 2 Пора перезапустить проект? Рассказываем, как можно провести пивот
  3. 3 Что такое бьюти-коворкинг для бизнеса? 20 площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
  4. 4 Чего поколение Z ждет от бьюти-индустрии
  5. 5 «Ростех» запускает олимпиаду для студентов по мобильной связи
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

15 ноября 2021

Future iHealth 2021

15 ноября 2021

Global Data Compression Competition

15 ноября 2021

Rosneft Challenge 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма