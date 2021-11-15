В «Ростехе» создали духи с ароматом истребителя

В «Ростехе» создали духи с ароматом собственной разработки — тактического истребителя Checkmate. Ноты аромата сочетают в себе запахи стекла, металлов других элементов, использованных при создании боевой машины, в сочетании с легкими оттенками можжевельника, пачули и дубового мха.

О создании парфюмерной воды The Checkmate сообщается на сайте госкорпорации «Ростех». Партнером выступила Гильдия парфюмеров России. Духи выпущены в ограниченном количестве во флаконах объемом 50 мл. Крышка флакона выполнена в образе шахматного коня, а подарочная коробка при раскрытии распадается на черно-белую шахматную клетку.

В «Ростехе» подчеркнули, что ноты аромата воды сочетают в себе запахи стекла, кожи и металлов, использованных при создании тактического истребителя Checkmate. Также они содержат оттенки можжевельника, пачули и дубового мха.

Checkmate — это легкий тактический однодвигательный истребитель пятого поколения. Машина обладает малой заметностью и высокими летно-тактическими характеристиками при низкой стоимости летного часа.

«Парфюмерная вода The Checkmate подчеркивает надежность и современность самолета, а также готовность к работе в любых условиях [...], что отражает большой экспортный потенциал и конструктивную адаптивность машины», – отметили в «Ростехе».

Парфюмерную воду The Checkmate «Ростех» представила на авиасалоне Dubai Airshow, который проходит с 14 по 18 ноября.

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Фото: Ростех