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Госдума разрешила замораживать цены на лекарства при угрозе эпидемии

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешает правительству замораживать цены на лекарства во время чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Госдума разрешила замораживать цены на лекарства при угрозе эпидемии

При распространении инфекционных заболеваний и угрозе эпидемии, а также если в течение 30 дней цены на лекарства необоснованно растут более чем на 30%, власти смогут устанавливать максимально допустимые цены на препараты и медизделия. После заморозки аптеки 90 дней не смогут продавать товары по цене выше указанной стоимости.

Мера позволит кабмину замораживать цены на лекарства и медизделия, которые не входят в перечень жизненно важных, но становятся таковыми при определенных угрозах.

Общее число заболевших в России выросло до 199 человек (188 граждан России и 11 иностранцев). Детей среди заболевших нет. Под медицинским наблюдением находятся более 22 тысяч человек.

Фото: Unsplash

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