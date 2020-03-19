Госдума разрешила замораживать цены на лекарства при угрозе эпидемии

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешает правительству замораживать цены на лекарства во время чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

При распространении инфекционных заболеваний и угрозе эпидемии, а также если в течение 30 дней цены на лекарства необоснованно растут более чем на 30%, власти смогут устанавливать максимально допустимые цены на препараты и медизделия. После заморозки аптеки 90 дней не смогут продавать товары по цене выше указанной стоимости.

Мера позволит кабмину замораживать цены на лекарства и медизделия, которые не входят в перечень жизненно важных, но становятся таковыми при определенных угрозах.

Общее число заболевших в России выросло до 199 человек (188 граждан России и 11 иностранцев). Детей среди заболевших нет. Под медицинским наблюдением находятся более 22 тысяч человек.

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