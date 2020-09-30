В Госдуме запланировали ужесточить ответственность иностранных интернет-компаний

В Госдуме хотят ужесточить ответственность иностранных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Для этого на основе экспертных предложений готовится законопроект, который может повысить фиксированные штрафы и ввести штрафы с оборота в России или даже в мире, а также допустить замедление трафика сервисов в России по решению суда.

Финальная версия документа может быть официально внесена в октябре.

Предложения, по данным «Ъ», готовит группа экспертов во главе с председателем комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александром Журавлевым.

Журавлев подтвердил изданию, что предложения в первую очередь направлены на стимулирование иностранных компаний, включая Facebook, Twitter и Apple, открывать полноценные представительства в России и хранить здесь данные.

«В частности, мы предложили упростить процедуру регистрации по модели Израиля и Канады, где это можно быстро сделать на сайте, а также позволить получать налоговые льготы, которые применяются для отечественных IT-компаний, в случае создания СП с российским разработчиком, где доля иностранного участия не будет превышать 20%»,— уточнил он.

Если иностранное участие превысит 20%, на получение льгот нужно будет одобрение правительственной комиссии.

Facebook и Twitter 13 февраля были оштрафованы судом Таганского района Москвы за неисполнение требований по локализации данных российских пользователей. Компании не оплатили штрафы в 4 млн рублей, за повторное нарушение может последовать штраф до 18 млн рублей.

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