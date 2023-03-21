Duolingo разработает приложения для изучения теории музыки

Платформа для изучения иностранных языков Duolingo работает над приложением для освоения теории музыки. Разработкой занимается небольшая группа с музыкальным консультантом, узнал TechCrunch.

Приложение будет обучать основам теории музыки с использованием популярных песен и преподавателей. Других подробностей о разработке нет.

Кроме того, неизвестно станет ли разработка полноценным приложением или останется на уровне небольшого эксперимента Duolingo.

В августе 2021 года Duolingo сообщила о работе над детским приложением для изучения математики. Приложение ориентировано на школьников 3-8 классов. Приложение запустили осенью 2022 года.

В период с 2019 по 2020 годы выручка Duolingo увеличилась более чем вдвое — с $70,8 млн до $161,7 млн. В 2021 году динамика Duolingo сохранилась: за первые три месяца 2021 года выручка составила $55,4 млн, что почти вдвое превышает показатель за тот же период 2020 года в $28,1 млн.

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