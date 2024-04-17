Павел Дуров сообщил о давлении Apple и Google на Telegram

Давление на Telegram оказывали не правительства разных государств, а американские Apple и Google. Об этом сообщил владелец мессенджера Павел Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, эти две корпорации могут «подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне». В этих компаниях ясно дали понять, что если Telegram не будет соблюдать их «рекомендации», то мессенджер могут удалить из магазинов приложений.

Apple и Google не идут на компромиссы, когда дело доходит до их правил, заявил Дуров. Он также добавил, что, если мессенджер удалят из сторов, то «большая часть населения мира потеряет доступ к ценному инструменту, которым они пользуются каждый день».

Telegram тратит $0 на маркетинг и привлечение новых пользователей. Платформа никогда и нигде не рекламировалась, весь рост органический. Сейчас число активных пользователей составляет 900 млн, до конца 2024 года Telegram планирует увеличить их до 1 млрд.

В интервью Павел Дуров также сообщил, что он единственный менеджер по продукту в Telegram. Предприниматель сам общается с каждым разработчиком и дизайнером, а также самостоятельно придумывает все новые функции и инструменты для мессенджера.

Фото на обложке: screenshot / Tucker Carlson YouTube