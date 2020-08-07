Дуров указал на возможную смерть интернета из-за действий США против TikTok

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал американские власти за попытки запретить китайское видеоприложение TikTok или продать его американской компании. По его словам, эти требования подрывают основы интернета как глобальной сети.

Дуров считает, что требование сделать TikTok американским уравнивает США с авторитарными режимами.

«До истории США и TikTok только такие автократические страны, как Иран, Китай или Россия заставляли технологические компании продавать часть бизнеса инвесторам, тесно связанным с властями», — отмечает Дуров.

Вместе с тем, предприниматель объясняет позицию США и некоторую справедливость выдвинутых требований. Он указывает на то, что Китай сам запрещает практически все зарубежные приложения для соцсетей на своей территории.

«Если вы хотите получить доступ к рынкам других стран, вам также следует открыть для них свой рынок — это было бы справедливо», — пишет Дуров.

Тем не менее, по словам Дурова, действия США создают опасный прецедент, который может уничтожить глобальный интернет и «узаконить тактику вымогательства».

«Авторитарные лидеры всего мира уже используют кейс TikTok для оправдания попыток забрать себе локальный кусок интернета. Вскоре каждая крупная страна, вероятно, будет использовать “национальную безопасность” как предлог для раскола международных технологических компаний», — поясняет Дуров.

Он также добавил, что больше всего от последствий раскола потеряют американские компании вроде Facebook и Google.

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