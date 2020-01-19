СМИ узнали, как проходил допрос Павла Дурова о Telegram, TON и ICO

The Bell нашел расшифровку допроса Павла Дурова, который прошел 7-8 января в Дубае. По данным издания, Дуров два дня объяснял юристам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сколько денег он потратил на Telegram и TON, зачем решил проводить ICO и почему не считает Gram ценной бумагой.

Как следует из документа, представитель SEC несколько раз задавал вопросы о том, на что и как тратил деньги основатель Telegram (именно такую информацию — о банковских транзакциях — SEC через суд заставил раскрыть команду Telegram до 26 февраля).

Кроме того, юристы регулятора пытались понять, зачем Павлу Дурову понадобились именно $1,7 млрд, а также найти доказательства тому, что команда TON понимала, что имеет дело с незарегистрированными ценными бумагами, а не просто криптовалютой.

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Позиция Дурова в ходе допроса заключалась в том, что Gram — не ценная бумага, а цифровая валюта, а большое число инвесторов понадобилось для того, чтобы финансировать покупку оборудования, а также для того, чтобы обеспечить устойчивость работы будущей блокчейн-платформы.

Команде TON, по его словам, нужно было привлечь достаточное число инвесторов для того, чтобы на момент запуска блокчейна как минимум часть из них могла стать так называемыми валидаторами (то есть участниками блокчейна, которые могут подтверждать транзакции). Для того, чтобы система работала без сбоев их должно было быть как минимум два десятка, сказал он.

15 января SEC также опубликовала новые данные, которые, по мнению регулятора доказывают, что Gram — криптовалюту блокчейна Дурова — нужно считать ценными бумагами, которые были выпущены в обход надлежащей процедуры. В документе приводятся свидетельства того, что выпуск токена Gram и его предложение инвесторам соответствовали практике выпуска ценных бумаг, и даже сотрудники компании называли токен ценной бумагой в официальной переписке.

И Telegram, и SEC подали в суд ходатайства об упрощенном судопроизводстве.