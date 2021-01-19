«Решительно блокировали сотни призывов к насилию»: Дуров не согласен с обвинениями в адрес Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объяснился после обвинений в адрес мессенджера о контенте с призывами к ненависти. В своем Telegram-канал он заверил, что модераторы пресекали и продолжают пресекать каналы, пропагандирующие насилие.

Аудитория в США составляет менее 2% пользовательской базы Telegram, говорится в сообщении. Но, несмотря на это, команда мессенджера внимательно следит за развитием ситуации в этой стране.

«Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но в наших Условиях использования прямо запрещается распространять публичные призывы к насилию», — написал Дуров. Он пояснил, что еще с начала января модераторы получали массу сообщений о публичных каналах на платформе, связанной с США, которые «перешли черту».

«Модераторы заблокировали и отключили сотни публичных призывов к насилию, которые в противном случае могли бы достичь десятков тысяч подписчиков», — уточнил основатель мессенджера. По его словам, работа по блокировке неприемлимого контента продолжается до сих пор.

Ранее американская некоммерческая организация «Коалиция за безопасный интернет» подала на Apple иск, в котором потребовала убрать Telegram из AppStore.

Фото: Leonidas Santana / Shutterstock