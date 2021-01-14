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Дедлайн для Дурова: ищет $1 млрд для Telegram из-за предстоящих расчетов с инвесторами TON

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Павел Дуров уже несколько месяцев активно обсуждает с банками и инвесторами привлечение долгового финансирования для Telegram, сообщает издание The Information со ссылкой на источники.

Дедлайн для Дурова: ищет $1 млрд для Telegram из-за предстоящих расчетов с инвесторами TON

Счета мессенджера растут, в апреле наступает крайний срок погашения долга инвесторам закрывшегося блокчейн-проекта TON. К тому же поиск денег ускорил тот факт, что аудитория Telegram начала резко увеличиваться на фоне обновления пользовательского соглашения WhatsApp. Только за несколько дней первой недели января прирост составил почти 25 млн человек.

Дуров планирует привлечь около $1 млрд, уточняет источник издания, и добавляет, что есть вероятность, что планы изменятся. Средства при возможном IPO будут конвертированы в акции. 

Представитель мессенджера пояснил The Information, что конкретное решение по источнику финансирования пока не принято, Telegram не намерен брать на себя обязательства перед инвесторами, предусматривающие слияние, продажу или публичный листинг.

Пока Telegram не приносит дохода, финансируется преимущественно из личных средств Дурова, но в 2021 году начнется монетизация мессенджера. Запуск платных функций уже анонсирован, для каналов Telegram будет создана собственная рекламная платформа.

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Фото: Mehaniq / Shutterstock

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