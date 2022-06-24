Магазины duty free откроются для вылетающих в ЕАЭС к августу

Магазины duty free в конце июля — начале августа откроются для вылетающих в страны Евразийского экономического союза. Цена на товары для этих пассажиров будет на 30% выше.
Всего в российских аэропортах примерно 240 магазинов duty free, свыше 30% которых сейчас закрыто или не работают из-за падения авиатрафика, пишут «Известия».
Федеральная таможенная служба определит правила продаж таких товаров для пассажиров. Цена товаров для пассажиров, вылетающих в ЕАЭС, будет выше, чем для тех, кто летит за границу. В цену будут включены ввозной НДС, ввозная таможенная пошлина и акцизный налог для акцизных товаров (алкоголь и табак).
По словам экспертов, нововведение направлено больше на поддержку магазинов в аэропортах, которые сейчас оказались в крайне тяжелых условиях из-за значительного снижения международного пассажиропотока.
«Опора России» планировала инициировать в правительстве разговор о мерах поддержки сегмента. Среди предложений — налоговые каникулы, льготные кредиты, отмена арендной платы за коммерческие площади в аэропортах.
В марте спрос на товары в duty free упал на 50% по сравнению с январем-февралем. Спрос рухнул по причине снижения пассажиропотока на международных направлениях из-за отмены рейсов.
Фото на обложке: Unsplash
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