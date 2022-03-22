«Опора России» обратится к государству за помощью магазинам duty free

Из-за падения пассажиропотока в аэропортах и снижения покупательской способности пассажиров магазины duty free оказались в трудном положении и намерены обратиться к государству за помощью. «Опора России» планирует инициировать в правительстве разговор о мерах поддержки сегмента.

О намерении обратиться к государству за поддержкой ритейл-сегмента duty free рассказал РБК президент деловой организации «Опора России» Александр Калинин.

Калинин предположил, что мерами поддержки магазинов duty free могут стать налоговые каникулы, льготные кредиты, отмена арендной платы за коммерческие площади в аэропортах.

По словам исполнительного директора Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатимы Дзоблаевой, в марте спрос на товары в duty free упал на 50% по сравнению с январем-февралем. Спрос рухнул по причине снижения пассажиропотока на международных направлениях из-за отмены рейсов.

Дзоблаева отметила, что покупательская способность пассажиров также резко снизилась – одной из причин стала валютная переоценка товаров, из-за которой цены стали менее привлекательными.

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