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Бизнес предложил увеличить лимиты на льготное кредитование строительства гостиниц

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Президент «Опоры России» Александр Калинин направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо с предложением повысить лимиты по объему строительства коллективных средств размещения в рамках программы льготного кредитования. С письмом ознакомились «Ведомости».

Бизнес предложил увеличить лимиты на льготное кредитование строительства гостиниц
  1. Новости

Зачем это нужно? Программа реализуется в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда», который входит в нацпроект «Туризм и гостеприимство». В 2024 году количество заявок на участие в программе, по оценке «Опоры России», в три раза превысило лимиты финансирования, что свидетельствует о высоком интересе бизнеса к развитию туристической инфраструктуры. Расширение лимитов, по мнению авторов инициативы, позволит поддержать больше перспективных проектов и положительно повлияет на турпоток и экономику.

Дефицит средств размещения. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что рост внутреннего туризма привел к острой нехватке качественных средств размещения. По данным объединения, к концу 2024 года дефицит номеров достиг 150 тыс. единиц. Наиболее остро проблема ощущается на Черноморском побережье, Дальнем Востоке, в Карелии и Калининградской области, уточнили в РСТ.

Другие проблемы. Также российский гостиничный фонд сталкивается с проблемой несоответствия качества номеров их цене, добавила руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании Commonwealth Partnership Марина Смирнова. По ее словам, современные отели сейчас составляют менее 10% от общего объема, а средняя цена за номер в прошлом году выросла до 4,1 тыс. рублей (+11% год к году).

Президент РСТ Илья Уманский отметил, что в условиях высокой ключевой ставки Банка России льготные кредиты остаются практически единственным доступным инструментом для реализации крупных проектов в гостиничной отрасли.

  • Ростуризм запустил программу по льготному кредитованию инвесторов на строительство и реконструкцию отелей в 2021 году. С 2025-го в России действует обновленный нацпроект «Туризм и гостеприимство», рассчитанный на шесть лет. В него входит пять федеральных проектов, включая «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения». На его реализацию до 2030 года планируется выделить 308 млрд рублей, пишут «Ведомости».
  • Программа льготного кредитования охватывает строительство и реконструкцию гостиниц, аквапарков, парков развлечений и горнолыжных комплексов. По данным Минэкономразвития на конец 2024 года, в рамках программы реализуется 239 проектов, включая строительство 51,3 тыс. гостиничных номеров. Общий объем инвестиций по программе оценивается ведомством в 1,2 трлн рублей.

Фото на обложке: Alex Popov / Shutterstock / FOTODOM

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