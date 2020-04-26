«Яндекс.Дзен» запустил рекламу в видео и упростил монетизацию
«Яндекс.Дзен» открыл блогерам возможность зарабатывать не только на статьях, но и на видеороликах. Сервис начал тестировать размещение рекламы в видео. Об этом Rusbase рассказал представитель «Яндекса».
Этот вид заработка будет доступен каналам с подключенной монетизацией.
Рекламные блоки появятся в роликах продолжительностью более двух минут. На первом этапе рекламу увидят только пользователи, заходящие в «Дзен» с компьютера.
В настоящее время доступны два типа размещений: статичный баннер и блок с простой анимацией. Как и в статьях, реклама будет соответствовать интересам пользователя, а ее тип будет определять рекламодатель. Доходы от монетизации в видео будут поступать на баланс канала.
Кроме того, платформа обновила правила подключения монетизации. Раньше для подключения рекламы канал должен был набрать не менее 7 тысяч дочитываний за семь дней в статьях со средним временем чтения от 40 секунд. Новый показатель учитывает общее время, которое пользователи провели как в видео, так и в статьях.
Монетизация подключается, когда время чтения и просмотра в канале блогера достигает 10 тысяч минут. Если сравнивать с предыдущей метрикой, то 7 тысяч дочитываний – это около 12 тысяч минут чтения, говорят в «Яндекс.Дзене». Следить за прогрессом показателя блогеры смогут в редакторе.
Фото: Unsplash
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