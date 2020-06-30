«Яндекс.Дзен» начал тестировать «истории» и «галерии»

«Яндекс.Дзен» начал тестировать новые короткие форматы для блогеров — «истории» и «галереи». Они дополнят популярные в «Дзене» статьи и видео. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

«Истории»

В «историях» блогеры смогут делиться фотографиями и короткими видеороликами. Они будут перелистываться автоматически: каждая отображается до 15 секунд, затем включается следующая. Через 24 часа после публикации истории исчезают.

Пользователи увидят в своих лентах истории блогеров, на которых они уже подписаны, и авторов, чьи каналы они часто читают.

«Истории» будут доступны в мобильном приложении «Дзена» над основной лентой. Первыми их увидит часть пользователей устройств на базе Android, затем эта возможность появится и у владельцев iPhone.

«Галереи»

Новый формат для тех, кто любит рассказывать истории в картинках. «Галерея» может включать до 10 иллюстраций, к каждой из которых можно добавить описание объемом в тысячу знаков.

В таком формате, как ожидается, блогеры будут публиковать рецепты, комиксы, DIY-инструкции, фоторепортажи из путешествий и другой контент.

«Галерея» может быть создана за несколько минут, она адаптирована для просмотра на мобильных устройствах.

Фото на обложке: Unsplash