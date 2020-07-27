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Видеоблогеры «Яндекс.Дзена» смогут зарабатывать на обзорах товаров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Видеоблогеры «Яндекс.Дзена» смогут зарабатывать на размещении в своих роликах виджетов «Яндекс.Маркета» и маркетплейса «Беру». Об этом говорится в сообщении сервиса.

Видеоблогеры «Яндекс.Дзена» смогут зарабатывать на обзорах товаров

До этого возможность размещать виджеты товаров была доступна только в текстовых статьях. Теперь ссылки на товары можно добавлять в видео с обзорами товаров.

Пока блогеры могут добавлять в видео один товар и выбирать момент его появления в ролике, в будущем число доступных виджетов увеличится.

«Яндекс.Маркет» будет платить за переходы пользователей в интернет-магазины и клики на их номера телефонов, а маркетплейс «Беру» — за заказы, которые пользователи оформляют после переходов из видео. Следить за эффективностью виджетов можно во вкладке «Товары» в статистике «Дзена».

На первом этапе виджеты доступны участникам программы «Нирвана», каналам, которые ранее ставили виджеты «Яндекс.Маркета» в статьи, а также участникам тестирования.

Фото: Unsplash

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